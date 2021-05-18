Соцработники напоминают о бесплатной доставке продуктов питания и лекарств

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 17.30 по телефонам 8-(033)-600-49-27 и 22-52-26 организован прием заявок на бесплатную доставку продуктов питания и лекарственных средств от пожилых граждан и инвалидов (на период распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19). Доставка будет выполнена в течение суток социальными работниками и волонтерами Центра.