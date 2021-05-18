Флешмоб «Я — вакцинировался, а ты?» стартовал в Беларуси

Минздрав Беларуси решил популяризировать вакцину от Ковида флешмобом под говорящим названием «Я — вакцинировался, а ты?». Первыми участниками стали учреждения здравоохранения. Медики подчеркивают, что у них нет сомнений и колебаний, делать прививку или нет. Вакцинация — это безопасный и эффективный способ предотвращения болезней и спасения человеческих жизней, особенно сейчас. Вакцинация позволяет защитить не только себя, но и окружающих. В Минздраве уверены: чем больше в обществе доля тех, кто сделал прививку, тем выше коллективный иммунитет, а значит меньше риска возникновения всплеска заболеваний. Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно опубликовать фотографии с хештегами: #явакцинировался #общийиммунитет #защищенывместе #stopcovidbelarus на сайтах учреждений, в социальных сетях, а также присылать фотографии на электронную почту минздрава: [email protected] или [email protected]