На мозырский НПЗ приезжали коллеги из новополоцкого «Нафтана»

Через проходную мозырского нефтеперерабатывающего проходят коллеги заводчан из Новополоцка. В дороге более 5 часов, проехали около 400 километров. Именно для этой группы визит первый, а так контакты-обмены опытом организовываются постоянно. В прошлом году пандемия внесла свои коррективы. Визиты приостановили, но о традиции не забыли.

Посмотреть, чем живет профильное предприятие, увидеть своими глазами новые объекты модернизации, а они, после словам нафтановцев, на Мозырском НПЗ растут как грибы после дождя, и , конечно же, вникнуть в главную тему визита. В этот раз акцент сделали на культуре производства.

Из окна автобуса – обзорная экскурсия. Чистая территория, новые установки, особенности процесса. Коллеги общались терминами. Сравнивали и делали выводы. Строительство Новополоцкого завода началось в 1958 году. 9 февраля 1963 года на Витебщине был получен первый белорусский бензин. Этот день считается Днем рождения «Нафтана». Первый полесский бензин получили на Мозырском нефтеперерабатывающем 30 января 1975 года. Так что «Нафтан» – старший брат мозырского завода со своей спецификой. Там кроме автомобильных топлив производят еще и масла. В Мозыре акцент сделан на выпуске автомобильных топлив, мозыряне из нефти выжимают бензин и дизель. Причем стараются по максимуму получить чистый продукт, постоянно за счет новых производств увеличивая глубину переработки. На «Нафтане» модернизация ведется по друзой схеме. Поэтому даже от обзорной экскурсии искренние эмоции. Гостям показали новую операторную установки по производству тяжелых нефтяных остатков. Современно, масштабно и … красиво. Это уже женский взгляд участниц новополоцкой делегации.

Нам есть к чему стремиться и о чем рассказать коллегам по приезду. Тем более что рассказывали и показывали мозыряне действительно интересные вещи. Например, после окончательной модернизации Мозырский НПЗ станет одним из самым современных заводов в Европе. Большинство проектов разрабатывалось специально под завод и для завода. Так что многие комплексы и установки можно считать авторскими. А кураторство ленинградских ученых, которое началось еще в семидесятые года прошлого века, продолжается до сих пор. Речь идет о «Ленгипронефтехиме» — Санкт-Петербургскомом институте по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, разработчике первых секций ЛК6-У. мозырского нефтеперерабатывающего Останавливались на многих моментах. Это и компактная территория завода, и личная заинтересованность, стимулирование работников. В общем, впечатлений набралось достаточно.

По итогам встречи во Дворце культуры нефтепереработчиков состоялся круглый стол. Там гостей с «Нафтана» встречал актив молодых работников Мозырского нпз. Планируется, что совсем скоро мозыряне нанесут ответный визит в Витебскую область.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ