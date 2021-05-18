В 76-ую годовщину Великой Победы рядом со зданием Мозырского суда появился гранитный камень с памятной табличкой

В 76 годовщину Великой Победы, 9 мая, рядом со зданием Мозырского суда появился гранитный камень с памятной табличкой. О чем она гласит и каким событиям посвящена, узнавала Лидия Потар.

Мемориальная доска рядом со зданием Мозырского суда на улице Пролетарской была торжественно открыта 9 мая, к 76 годовщине Великой Победы. Табличка не новая, а лишь отреставрированная. Надпись на ней увековечивает память о событиях лета 1941 года. Само здание было построено в 1939 году. Здесь располагалась 1 сталинская школа. В 1941, в самом начале войны, в ней был организован сборный пункт Мозырского горвоенкомата. Именно отсюда мозыряне уходили на фронт. По историческим данным, мобилизация в Мозыре проводилась с 22 по 24 июня. За три дня было призвано свыше 700 человек. На протяжении двух месяцев Мозырь оставался прифронтовым городом, находясь в стороне от направления главного удара противника. Немцы пришли в город только 23 августа.

Здание, где сегодня располагается суд, до войны служило школой, было пунктом мобилизации, затем здесь снова учились дети. В конце 50-х приглянулось киношникам. Тогда в Мозыре снимали знаменитый фильм «Девочка ищет отца» и в здании, по сюжету, расположили немецкую комендатуру. Чуть позже здесь располагался УПК. В декабре 2018 оно кардинально изменило назначение, став домом правосудия. Но памятную табличку, которая многие годы висела у входа, сохранили. И создали небольшой мемориал, который стал напоминанием о событиях 80-летней давности.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ