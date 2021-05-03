В Мозырском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход

2 мая примерно в девять часов вечера 36-летний водитель автомобиля «Пежо», двигался со стороны Мозыря в направлении поселка Криничный. Обгоняя «Фольксваген Гольф» совершил наезд на 31-летнего пешехода, который, шел в попутном направлении по проезжей части дороги. После этого «Пежо» врезалось в «Фольксваген». Пешеход госпитализирован. Он был без световозвращающих элементов и предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения.