Мир, труд, май. Мозыряне отметили Первомай

У мозырян уже сложилась традиция празднования Первомая. Эпицентром гуляний становится парк. С этого дня начинают работать карусели, а по речке начинает курсировать прогулочный катер. Праздник не имеет советского размаха, но проходит в теплой и даже душевной атмосфере. О прошлом, связанном с СССР, напоминает разве что экспозиция эколого-культурного центра.

Современные дети, избалованные изобилием сладостей, вряд ли оценят советские вкусняшки. Черный хлеб с сахаром, булка с вареньем и сахарные петушки. Первомай в нынешнее время воспринимается как праздник ностальгический. А вот для профсоюзов Первомай это, можно сказать, профессиональный праздник, праздник всех трудящихся.

1 мая на традиционную акцию по поискам бездомным животных нового дома вышли и волонтеры общественной организации «Верные друзья». Пристроить не получилось, получилось даже наоборот – с акции ушли с пополнением.

Помимо запланированной программы мероприятий, были и незапланированные творческие гости. Уличный музыкант Владимир Василенко на праздник приехал из Калинковичей. Репертуар по заявкам – и мега-популярная «Ягода-Малинка», и белорусский Макс Корж. Первомай не смогла пропустить и набирающая популярность мозырская тиктокерша Раиса Куликова. Видео о празднике сразу же появились в ее аккаунте.

На нынешнем мероприятии можно было сделать много интересных по-настоящему весенних видео и фото. Гости праздника могли себе найти занятие по душе. Спокойно прогулять по набережной, угоститься тем, что предлагала праздничная торговля, активно потанцевать, послушать выступления артистов или спеть самим.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ