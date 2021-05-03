В Калинковичах открыли футбольное поле спортивной арены СДЮШОР № 2

В минувшую субботу в Калинковичах в торжественной обстановке открыли футбольное поле спортивной арены СДЮШОР № 2. После масштабной реконструкции поле соответствует всем стандартам.

Жители Калинковичей этого события действительно ждали, оно стало знаковым. Ведь параллельно с реконструкцией была возрождена местная футбольная команда «Вертикаль». На обновленном стадионе, которому к слову, 40 лет, будут играть не только профессиональные футболисты, но и начинающие – учащиеся спортивных школ. На реконструкцию были выделены средства из областного бюджета, а также спонсорские вложения, искусственный газон появился в рамках инвестиционного проекта «Белорусской федерации футбола».

Калинковичская СДЮШОР №2 в этом году отмечает 70-летие. Реконструкция стадиона стала подарком и школе, и всему городу. Параллельно с проведением реконструкции были проведены и другие ремонты, заасфальтированы беговые дорожки, баскетбольная площадка и площадка для тенниса. Стадион нуждался в реконструкции. Последняя была в 2006 году. Тогда на трибунах были заменены деревянные сидения на пластиковые.

Главная особенность обновленного стадиона – это пластиковый газон. Он был уложен за счет средств «Белорусской федерации футбола». В июне 2020 года УЕФА утвердил инвестиционный проект БФФ «Стартовые одиннадцать». Проект предполагал укладку одиннадцати футбольных полей, включая восемь стандартных полноразмерных полей и три нестандартных поля с искусственным покрытием, в десяти городах Беларуси. В списке оказались и Калинковичи. Первыми поле опробовали юные спортсмены, учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений. Мяч в игру ввел губернатор Геннадий Соловей. Продолжился праздник матчем чемпионата Беларуси по футболу — команд второй лиги «Вертикаль» (Калинковичи) и «ГОЛХУ» (Гомельский район).

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ