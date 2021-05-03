На областной доске почета «Мозырьгаз» совхоз-комбинат «Заря», драмтеатр и «Припятский альянс». Возглавляет список Мозырский район

В Гомеле обновлена Доска Почета, на которую традиционно заносятся предприятия и организации, добившиеся наилучших результатов в различных сферах деятельности. На открытии присутствовала съемочная группа телеканала Мозырь.

Обновленную Доску Почета украсили таблички с названиями 45 предприятий и организаций и трех районов. Открывая торжественное собрание, которое проходило на площади Государственного флага, председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: называя организацию, мы подразумеваем поименно каждого работника трудового коллектива, потому что именно люди — главное наше достояние. Победителями соревнования по социально-экономическому развитию стали Мозырский, Житковичский и Чечерский районы. Причем наш, Мозырский район также занесен и на республиканскую Доску Почета. Промышленные объемы производства Мозырщины превысили Br9,5 млрд. Аграрии обеспечили продукцию на Br130 млн. В животноводстве – рост по всем видам продукции. И здесь не обошлось без совхоза-комбината «Заря», чьи впечатляющие достижения из года в год находят отражение на стенде признания трудовых побед. Кстати, совхоз-комбинат «Заря», как и Мозырский район, также занесен и на республиканскую Доску почета. Мозыряне позиции лидеров заняли прочно. Сдавать не собираются. За заслуженной наградой поднимались и мозырские газовики. Лучшая организация газового хозяйства – филиал республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» «Мозырское производственное управление». Лучшей организацией потребительской кооперации стало торговое унитарное предприятие «Припятский Альянс». Отличились мозыряне и в культурном плане. Мозырский драматический театр имени Мележа только летом 2020 открылся после глобальной реконструкции. Не прошло и года – номинация «Лучшая театрально-зрелищная организация у мозырян, название предприятия – на областной Доске почета.

Вручение наград чередовалось с концертными номерами. Весенняя солнечная погода, праздничное настроение, многочисленные взаимные поздравления и, конечно же, фото на память. Делегация Мозырского района фотографировалась в полном составе. Цель на следующий, 2022 – собраться около Доски почета на фоне надписи «Мозырский район» еще более многочисленной делегацией.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ