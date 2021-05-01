С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
 
Рубрика: Новости

В Калинковичах после реконструкции в торжественной обстановке было открыто футбольное поле (Анонс)

1 мая 2021, 20:03

Комментарии запрещены
«