В Мозырском райисполкоме состоялось заседание Совета районного объединения профсоюзов. На него пригласили лидеров профсоюзных первичек всех предприятий и организаций Мозырщины.

Мозырское районное объединение профсоюзов сегодня насчитывают 284 «первичек». В профсоюзных рядах состоит более 43,5 -х тысяч человек. Совет Мозырского районного объединения профсоюзов собрал представителей первичных организаций. На повестке дня – вопросы основной деятельности профсоюзных организаций, задачи на будущее и перспективы развития. Несмотря на меняющиеся жизненные обстоятельства, задачи у профсоюзов остаются неизменными — стоять на страже защиты трудовых и социальных интересов работников предприятий и организаций. Результаты проверок показывают: там, где нет профсоюза, нарушения трудового законодательства встречаются чаще, а у работника гораздо меньше возможностей отстоять свои права. Поэтому среди основных целей – создание новых первичных организация на предприятиях различной формы собственности, а еще, традиционно — оздоровление членов профсоюзов, мониторинг соблюдения трудового законодательства. Из нового – Федерация профсоюзов настаивает на внесении статьи 365 трудового кодекса в коллективные договоры предприятий. Речь в ней идет о том, чтобы действие колдоговора распространялось только на тех, от чьего имени он заключен, то есть на членов профсоюза.

Профсоюзы также вносят свой вклад в создание необходимых условий для полезного отдыха . Так федерация является организатором и соучредителем фестиваля «Вытоки», который пройдет в Мозыре в конце июня. Это будет большой спортивный и культурный праздник, цель которого – представить район и продемонстрировать его потенциал.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ