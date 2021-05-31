Калинковичи принимали масштабный фестиваль «Папа, мама, я — футбольная семья». С организаторами и участниками большого семейного спортивного праздника пообщалась наша съемочная группа.

Любовь к футболу и веселому досугу объединила десятки участников фестиваля «Папа, мама, я – футбольная семья», который уже в пятый раз прошел в Калинковичах.

Идейный вдохновитель фестиваля Елена Отчик не скрывает, довольна и самим реализованным проектом, и историей его развития. Кстати, Калинковичи были одним из первых райцентров страны, куда футбольный праздник пришел из Минска и сразу прижился. География фестиваля в этом году вышла за пределы Калинковичей: побороться за призы приехали также конкурсанты из Мозыря и Петрикова. Для большинства участников спорт давно вышел за рамки тесного понятия «хобби». Это уже образ жизни, причем для всей семьи. Дети, играющие в футбол, удовольствие от происходящего получали не меньше взрослых. Причем значительного гендерного разделения не было: в любви к этому виду спорта с одинаковым энтузиазмом признавались и мальчишки, и девчонки. По уже сложившейся традиции фестиваля «Папа, мама, я – футбольная семья» без призов и подарков со стадиона не ушел никто. Кстати, местом проведения семейных соревнований был выбран недавно отремонтированный стадион. С момента его торжественного открытия прошло меньше месяца, и калинковичане с удовольствием оценили качество современного покрытия.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ