В минувшую субботу для мозырских школьников прозвучал последний звонок. Торжественные линейки прошли в учреждениях образования.

Форма одежды – деловой стиль в черно-белых тонах, цвета последнему звонку добавляют многочисленные воздушные шары и разнообразные букеты цветов. Для мозырского областного лицея, как и для всех школ, последний звонок – один из главных праздников. Время подведения итогов и время строить планы. В этом году стены лицея покидают 142 выпускника.

Главные герои – выпускники. Под аплодисменты они выходили на последнюю лицейскую линейку. Будущие правоведы, айтишники, физики и химики, экономисты, медики. Ребята уже определились со своим профессиональным направлением, этим летом им предстоит достигнуть выбранную цель.

В Гомельской области два областных лицея. Здесь обучаются лучшие из лучших. Процент поступлений из года в год стабилен – практически 100 %.

Последний звонок – это значимый повод наградить педагогов, учеников, грамотами и благодарностями, за достижения в работе, за победы в конкурсах, олимпиадах. А еще последний звонок – это повод говорить много теплых слов и искренних пожеланий.

Официальная часть гармонично сочеталась с творческими выступлениями. Трогательные песни, зажигательные танцы, коробка желания, выпущенная в небо на воздушных шарах, взлетевшие ввысь голуби, школьный вальс, который пробивает на слезу и, конечно, непосредственно сам последний звонок.

В средней школе № 1 тоже постарались сделать все возможное, чтобы этот последний звонок запомнился надолго. На торжественной линейке в качестве почетного гостя присутствовала председатель Мозырского районного Совета депутатов Галина Кудина. Особенностью последнего звонка с 1 школе стал небольшой жизненный урок от главного тренера национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, заслуженного тренера БССР, почетного гражданина города Мозыря Владимира Владимировича Шантаровича.

Флешмоб с динамично танцующими ребятами и их педагогом, сразу видно, что все на одной волне, добавил линейке драйва.

Для выпускников сейчас начинается напряженный период, когда нужно сконцентрироваться, мобилизовать все внутренние резервы и реализовать задуманное. А большинство мальчишек и девчонок школьного возраста торжествуют : начались самые длинные, самые теплые и долгожданные каникулы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин, Николай Капустин. ТКМ