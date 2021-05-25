В Мозыре задержали наркосбытчика

21 мая сотрудники наркоконтроля Мозырского РОВД задержали 26-летнего мужчину. В ходе обыска у него были обнаружены неиспользованные шприцы, а также шприц, подготовленный, для инъекции с веществом желто-коричневого цвета. Экспертиза подтвердила, это особо опасный психотроп, альфа-PVP, массой почти 0, 18 грамма. В ходе дальнейшей оперативной работы удалось установить, что мужчина может быть причастен к сбыту психотропов. Оперативники задержали клиента дрангдиллера, 20-летнего местного жителя. При нем было обнаружено две пипетки с наркотическим веществом. Курительные приспособления были замаскированы и хранились в пачке среди обычных сигарет. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое тоже является особо опасным психотропным вещество альфа-PVP, массой почти 0,13 грамма. Оба мозырянина задержаны и помещены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.