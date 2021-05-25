Лучшим строительным предприятием Гомельской области по организации охраны труда признано ОАО «Мозырский домостроительный комбинат». Как работают строители на достойный результат, и кто стоит за высокими наградами, в репортаже Екатерины Юрченко.
Мозырский домостроительный комбинат – предприятие, которое одно из первых в стране прошло комплексную модернизацию и техническое переоснащение своего производства без остановки трудовых процессов. Причем, случилось это больше десяти лет назад! Количество д ипломов и грамот коллектива за высокие достижения и успехи в строительной деятельности растет из года в год. Самая «свежая» — за победу в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда.
Акцент на жизнь и здоровье каждого сотрудника не случаен. Строительную отрасль, по праву, считают одной из самых опасных. Мозырский ДСК сегодня – на хорошем счету и в районной администрации, и в области. От ошибок, конечно, никто не застрахован. Но все недочеты, выявленные во время проверок и рейдов мобильных групп, стараются устранять оперативно.
Обеспечить безопасность сотрудников, следить за трудовой дисциплиной, проводить профилактическую работу. Много задач стоит перед руководителями среднего звена, и на объектах, и на производстве. Так, на стройке рабочий день начинается не с кофе: обязательны проверка на алкотестере, облачение в спецодежду, регулярный инструктаж.
Именно от охраны труда, вернее от соблюдения необходимого перечня инструкций, зависит и производственный травматизм, и выдача спецодежды, и нормирование рабочего дня. Например, в формовочном цеху комбината трудятся по 12 часов с двумя перерывами. Здесь, при помощи автоматизированных систем, собирают стеновые панели и плиты перекрытия: армируют, укладывают бетон, уплотняют и шлифуют его. Затем продукция проходит тепловлажную обработку и отправляется на склад. В цеху задействовано большое количество рабочих. А значит – должны быть комфортные условия.
Жесткая дисциплина действует на всех подразделениях комбината. Попасть на производство можно только по пропускам, пройдя систему контроля. В период пандемии – обязательны ношение масок и ежедневная термометрия. Безопасные условия труда – один из важных факторов, влияющих на производственные результаты. А в этом вопросе Мозырскому ДСК нет равных в регионе. На гребне строительной волны коллектив укрепился давно. По праву считается лидером по объемам возведения жилья в городе и области. При этом, продолжая расширять рынки сбыта по стране и за ее пределами.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Лучшим строительным предприятием Гомельской области по организации охраны труда признано ОАО «Мозырский домостроительный комбинат».
Лучшим строительным предприятием Гомельской области по организации охраны труда признано ОАО «Мозырский домостроительный комбинат». Как работают строители на достойный результат, и кто стоит за высокими наградами, в репортаже Екатерины Юрченко.