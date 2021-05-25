Лучшим строительным предприятием Гомельской области по организации охраны труда признано ОАО «Мозырский домостроительный комбинат». Как работают строители на достойный результат, и кто стоит за высокими наградами, в репортаже Екатерины Юрченко.

Мозырский домостроительный комбинат – предприятие, которое одно из первых в стране прошло комплексную модернизацию и техническое переоснащение своего производства без остановки трудовых процессов. Причем, случилось это больше десяти лет назад! Количество д ипломов и грамот коллектива за высокие достижения и успехи в строительной деятельности растет из года в год. Самая «свежая» — за победу в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда.

Акцент на жизнь и здоровье каждого сотрудника не случаен. Строительную отрасль, по праву, считают одной из самых опасных. Мозырский ДСК сегодня – на хорошем счету и в районной администрации, и в области. От ошибок, конечно, никто не застрахован. Но все недочеты, выявленные во время проверок и рейдов мобильных групп, стараются устранять оперативно.

Обеспечить безопасность сотрудников, следить за трудовой дисциплиной, проводить профилактическую работу. Много задач стоит перед руководителями среднего звена, и на объектах, и на производстве. Так, на стройке рабочий день начинается не с кофе: обязательны проверка на алкотестере, облачение в спецодежду, регулярный инструктаж.

Именно от охраны труда, вернее от соблюдения необходимого перечня инструкций, зависит и производственный травматизм, и выдача спецодежды, и нормирование рабочего дня. Например, в формовочном цеху комбината трудятся по 12 часов с двумя перерывами. Здесь, при помощи автоматизированных систем, собирают стеновые панели и плиты перекрытия: армируют, укладывают бетон, уплотняют и шлифуют его. Затем продукция проходит тепловлажную обработку и отправляется на склад. В цеху задействовано большое количество рабочих. А значит – должны быть комфортные условия.

Жесткая дисциплина действует на всех подразделениях комбината. Попасть на производство можно только по пропускам, пройдя систему контроля. В период пандемии – обязательны ношение масок и ежедневная термометрия. Безопасные условия труда – один из важных факторов, влияющих на производственные результаты. А в этом вопросе Мозырскому ДСК нет равных в регионе. На гребне строительной волны коллектив укрепился давно. По праву считается лидером по объемам возведения жилья в городе и области. При этом, продолжая расширять рынки сбыта по стране и за ее пределами.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ