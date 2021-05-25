На Мозырщине прошел областной семинар-совещание по кормозаготовке и производству сельскохозяйственной продукции

На базе Мозырского района прошел областной семинар-совещание с участием председателя Гомельского облисполкома Геннадия Михайловича Соловья, председателя Мозырского райисполкома Елены Федоровны Павлечко, председателей районных исполнительных комитетов области, руководителей сельскохозяйственных предприятий, специалистов по животноводству и ветеринарии. Обсуждали проведение кормозаготовительной кампании и производство сельскохозяйственной продукции за январь-апрель 2021 года. Подробности завтра в выпуске.