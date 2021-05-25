«О чем мечтают дети» всего Полесского региона? Об этом знают в благотворительном фонде «Объединяя сердца». Итоги конкурса

Здоровье для всего мира, улыбка для мамы, встреча с дельфинами, поездка на лошади, новенький самокат… «О чем мечтают дети» всего Полесского региона точно знают в благотворительном фонде «Объединяя сердца». Этой весной волонтеры организовали и провели традиционный конкурс детского рисунка. На церемонию награждения в Выставочный зал пригласили победителей и призеров, жюри и спонсоров.

Стены Выставочного зала сегодня украшают десятки ярких работ. Каждая из них выполнена талантливыми детскими руками – участниками регионального конкурса детского рисунка «О чем мечтают дети». Всего жюри в этом году пришлось выбирать из 150-ти работ, присланных из Мозыря, Ельска, Петрикова, Наровли и других городов. Главными ценителями детского мастерства стали живописец Виктор Крицкий и художник Геннадий Уханов.

Тематические рисунки и поделки на конкурс отправляли воспитанники детских домов, приютов, интернатов, реабилитационных и коррекционных центров, учащиеся городских и районных школ, подопечные творческих мастерских. За каждым рисунком – бездна эмоций и самые сокровенные детские желания, и эти непосредственные мечты попытались осуществить взрослые.

Из года в год волонтеры благотворительного фонда объединяют сердца людей искренних, добрых, неравнодушных. Конкурс детского рисунка поддерживают крупные компании, частные фирмы, индивидуальные предприниматели. Подарки для победителей и призеров выбирают адресно. Авторам лучших работ подарили мечты: кто-то отправится в дельфинарий и на выставку, кто-то, наконец-то, покатается на лошадях. Многих ребят меценаты поддержали в стремлении творчески развиваться, подарив наборы для рисования и лепки.

Торжество по случаю награждения призеров и победителей превратили в яркий праздник. Настроение взрослым и маленьким гостям создали с помощью аниматоров, шоу мыльных пузырей, музыкальных номеров и ростовых кукол. Увидеть работы и узнать, о чем же мечтают современные дети, можно, посетив выставочный зал.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ