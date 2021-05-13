В Мозыре при пожаре погиб 57 летний мужчина

Трагедия произошла днем 11 мая по улице Юннатов. В 14.50 спасателям поступило сообщение, что в жилом доме обнаружили труп мужчины со следами ожогов. Приехавшие на место ЧП работники МЧС увидели прогары небольшого участка дивана и деревянного пола в комнате, где находился погибший со следами ожогов рук. При этом в МЧС сообщают, что горения и задымления в тот момент в доме не было. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.