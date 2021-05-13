Для оценки иммунитета населения к COVID-19 Министерство здравоохранения Беларуси совместно с Роспотребнадзором с 14 по 19 мая проведет бесплатное тестирование жителей республики на антитела к коронавирусу. Рассказываем, где будут обследовать мозырян.

Мозыряне примут участие в бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу. Оценку иммунитета населения проводит Миниздрав совместно с Роспотребнадзором. Желающие принять участие в тестировании должны пройти анкетирование на сайте minzdrav.gov.by. Затем методом случайной выборки с учетом возрастного критерия формируют список включенных в исследование. Уведомление приходит по электронной почте. На Мозырщине обследовать желающих будут в центральной городской поликлинике. Всего по стране отберут 12 тысяч добровольцев. Процедуру тестирования проводят с 14 по 19 мая.