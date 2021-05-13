Когда в Мозыре отключат горячую воду? График остановки котельных и тепловых сетей для профилактического ремонта в 2021 году



Первое отключение начнется 30 мая. Коммунальники обещают, что время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено. Весь график отключения вы можете увидеть на своих экранах.

с 30 мая по 11 июня останавливают котельную по ул. Рыжкова, 15.

с 14 по 25 июня — по ул. Интернациональной, 1а/1 и ул. В. Хоружей, 16В.

с 17 по 30 июня – тепловые сети «НС БПК-ТК-19» (улицы Нефтестроителей, Притицкого 1, 3, 4. 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 26, 26А, 27, 28, 30, 32, 34. Шоссейная, Малинина (кроме 1, 2, 3, 4). Гагарина 28, 30, 32, 34, 44, 46. Рыжкова 53, 55, 90. Мира, 10, 10/1. Полесская 22-64, 58а, 58б, 58в. Лазо, 37. Чапаева 48, 28, 28а, 26. Котовского 13. 15. Советская 38, 40, 42. Лельчицкое шоссе, 2. И. Кёника. 33-й Ракетной дивизии, 2. Пер. Березовый. Привокзальный. Коллективный 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 18, 20. Б. Юности 1/1, ½, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 33а, 35, 37, 39,39а, 41а).

с 5 по 16 июля – ул. Социалистическая, 91.

с 14 по 27 июля – ТЭЦ-ДРОЦ «Сидельники» (ул. Ракицкого, Школьная).

с 19 по 30 июля – пер. Швейный, 4.

с 11 по 24 августа – Тепловые сети «СВК-город» (улицы Котловца (кроме 4, 4а), Интернациональная, Ульяновская, Я. Купалы 12, 26. Чехова 4. Ул. Мира, 1-8. Гагарина 5, 48, 50. 51а, 53а, 54, 56, 53а к.1, 53а к.2, 55а, 57а. Притыцкого 47, 51, 51а, 53, 55. Т. Абрамова, Солнечная, 1. Малинина 1, 2, 3, 4. 1-ый пеерулок Интернациональный, бульвары Страконицкий, Дружбы, Юности 17, 17б, 34, 36, 38, 40, 40а, 40б, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 52, 54, 56, 58, 58а, 59, 60-67, 69/1, 69/2, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 90-92, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 11, 11 к.1, 117, 119, 121, 125, 127, 127а, 129, 129а, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149, 153, 155, 157, 159. 161, 161а, 163, 165, 167, н.п. Козенки, Сосновый).