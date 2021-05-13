99 лет! День рождения отмечает 13 мая ветеран Великой отечественной Лидия Александровна Островская

Очередной, 76-ой День Победы ушел в историю. Но мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных ветеранам. Сегодняшний наш рассказ о судьбе Лидии Александровны Островской. 13 мая ей исполняется 99 лет. Без года – век. Век, который наполнен яркими событиями, в том числе, трагическими. Война оставила глубокий след в жизни каждого, кто ее пережил.

В канун Дня Победы в домах ветеранов традиционно многолюдно. Лидия Александровна Островская живет в Скрыгалове. С праздником Победы ее поздравили представители сельисполкома, отдела образования, местные жители. Лидия Александровна родилась в 1922 году. К началу войны закончила 10 класс. Жизнь только начиналась. Война расставила свои приоритеты. И уже в 43 году Лидия Александровна ушла в партизаны. Рассказывая о своем военном прошлом, Лидия Александровна начинает говорить стихами. Поэзия для нее всегда была способом самовыражения. Судьба оказалась к Лидии Александровне милостива. Война оставила только душевные раны. Для Лидии Островской война закончилась в 44. После освобождения Беларуси Лидия Александровна вернулась на родину, на Полесье, где начала работать в местной школе учителем. Сегодня Лидия Островская продолжает писать стихи. В свои 99 она настоящий источник мудрости и позитива. А еще человек, принявший участие в самой кровопролитной и страшной войне в истории человечества.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ