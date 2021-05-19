С 17 по 23 мая в Мозырском районе проходят мероприятия в рамках Недели нулевого травматизма

Безопасный труд – то, к чему должно стремиться каждое предприятие. Концепция нулевого травматизма была предложена Международной ассоциацией социального обеспечения в 2017-м году. В ее основе – признание того, что несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания НЕ являются неизбежными – у них всегда есть причины. По мнению экспертов, не допустить их позволяет развитие культуры профилактики. Суть Недели нулевого травматизма в том, чтобы целые районы или области ставили себе конкретную задачу и прилагали максимальные усилия, чтобы за этот не было ни одного травмированного на предприятиях этой территории. И так постепенно двигаться к достижению нулевого травматизма в целом по стране. В Мозырском районе мероприятия Недели проходят с 17 по 23 мая.