Прием по личным вопросам проведет 21 мая начальник Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Лукашевич Валерий Владимирович

Начальник Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Валерий Владимирович Лукашевич 21 мая с 12.00 до 13.00 в Мозырском райисполкоме (пл. Ленина, 16, к. 100) проведет прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц (предварительная запись на прием по телефонам: 30-01-07; 30-01-17), а также «прямую телефонную линию» по телефону 30-02-02.