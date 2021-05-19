Фестиваль «Vytoki» уже начал свое путешествие по городам Беларуси. И 24-26 июня пройдет в Мозыре!

Фестиваль «Vytoki» путешествует по городам Беларуси. Его организаторы – Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, облисполком, — приглашают всех желающих посетить уникальный форум. «Vytoki» — это комплекс спортивных, культурных, образовательных и семейных тематических мероприятий. Например, в рамках фестиваля спортклуб Федерации профсоюзов организует игровое пространство по различным видам спорта, а состязаться за звание лучшего будут воспитанники детско-юношеских спортивных школ профсоюзов. Поучаствовать в соревнованиях можно будет и всей семьей. Еще один бонус – возможность получить рекомендации известных атлетов и тренеров. Запланированы и масштабная культурно-образовательная программа, молодежные мероприятия, конкурсы детского рисунка и вокального мастерства, мастер-классы и творческие встречи. Даты проведения фестиваля в Мозыре – 24-26 июня.