Акция «Ночь музеев-2021» прошла в Мозыре. В этом году взрослым и детям предложили несколько интересных программ и мастер-классов. С культурным меню знакомилась Екатерина Юрченко.

Семилетняя Даша на мастер-класс в мастерскую «Пересмешники» пришла вместе с мамой. Очаровательная девочка с двумя косичками старательно мнёт кусочек глины, аккуратно сворачивает его пальчиками, и вот перед нами – «розочки», которые потом украсят керамическое изделие. Работа с глиной – это наслаждение и результатом, и процессом. Наверное, это и стало причиной повышенного интереса мозырян к мастеру-классу, организованному в музее Пушкаря. В рамках акции «Ночь музеев-2021» занятие было бесплатным. Посетить его и получить первые навыки работы с глиной мог каждый желающий.

На Замковой горе в рамках акции провели «Брейн-ринг» на знание истории Мозыря. Здесь же представили выставку предметов старины, которые музеям подарили неравнодушные к культуре и истории жители региона. В это же время в музее «Палеская веда» группа школьниц с интересом слушала рассказы о традиционных белорусских костюмах, обрядах и ритуалах связанных с одеждой.

Позже девочек ждал мастер-класс по ткачеству на настоящем станке. Мастерица Вера впервые за устройство села в детстве: бабушка-ткачиха научила внучку любимому делу. Пока мы наблюдали за быстрыми умелыми движениями рук и ног, появились сантиметры белоснежного полотна – будущего рушника.

В этом году «Ночь музеев» в Мозыре была организована в новом формате: мероприятия разбили на все филиалы объединенного краеведческого музея, чтобы люди интересующиеся и культурные смогли выбрать программу для души.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ