Поддержка молодежных инициатив и знакомство с соцобъектами. В Мозыре с рабочим визитом побывала председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич

Глава Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич накануне посетила Мозырь с рабочим визитом. В центре внимания – работа социальных объектов. А точнее – учреждений школьного и дошкольного образования. Общение с коллективами предприятий и организаций, отметила гостья, одна из эффективных форм работы депутатского корпуса с населением.

В этот раз в Мозыре Екатерина Зенкевич посетила два объекта – среднюю школу №14, известную своими творческими и социальными инициативами, и самый новый детский сад №41. В школе у гостей была возможность познакомиться с уже реализованными идеями и наработками Совета старшеклассников. Это такой местный орган самоуправления, участниками которого становятся дети с активной жизненной и социальной позицией. Педагоги при этом видят своей задачей поддержку детских инициатив и их реальное развитие.

Подобная организация работы позволяет ученикам 14-й школы раскрываться сразу в нескольких направлениях: это и творческое мастерство, и социальная активность, и здоровый образ жизни, и сохранение семейных ценностей. С инновационными разработками для воспитания дошкольников Екатерина Зенкевич знакомилась на примере детского сада №41. В самом современном дошкольном учреждении города представлены только новые подходы в воспитании и обучении.

Екатерина Юрченко, Светлан Грудько, Вячеслав Приписнов, ТКМ