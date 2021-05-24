Профилактика социального неблагополучия и проблемы современных семей. В кинотеатре «Мир» прошло тематическое мероприятие

Профилактика социального неблагополучия и проблемы современных семей. В кинотеатре «Мир» прошло мероприятие с участием детей, состоящих на различных видах учета, и их родителей.

В канун летних каникул у субъектов профилактики много работы. Особое внимание — к детям, признанным находящимися в социально-опасном положении, и к детям, состоящим на различных видах учета. Большое профилактическое мероприятие провели на базе кинотеатра «Мир». Его участниками стали дети и родители, всего больше двух сотен человек. Спикерами выступили представители районного отдела МЧС и ОСВОДа, детский врач-нарколог и детский психолог. Говорили о семейном неблагополучии и его причинах, нравственном воспитании, причинах противоправного поведения детей. После все вместе смотрели фильм социальной тематики.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних Мозырского РОВД сегодня состоит почти сто мальчишек и девчонок. 70% из них в поле зрения милиции попали за распитие спиртных напитков или появление в общественном месте в пьяном виде. Напомним, в регионе продолжает действовать так называемый «комендантский час»: дети до 16 лет не могут находиться на улице после 11-ти вечера.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ