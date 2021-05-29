С 1 июня на территории Гомельской области решением Гомельского областного Совета депутатов вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь. Сколько составляет ставка сбора, кто является плательщиком, а кто имеет льготы. Об этом смотрите далее.

29 рублей, 1 базовая величина. Именно столько стоит выезд из Гомельской области в соседнюю Украину через наземные пункты пропуска. Официально это называется местным сбором за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь. Это решение Гомельского областного совета депутатов. Оно начинает действовать с первого дня лета. Кстати, свое решение депутаты аргументировали борьбой с коронавирусной инфекцией.

Сбор уплачивается в доходы областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор не является уплаченным. Оплату сбора можно осуществить как до пересечения госграницы, оплатив заранее в учреждении банка, так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска.

Однако, органы пограничной службы рекомендуют осуществлять оплату сбора заблаговременно, еще до прибытия в пункт пропуска, так как в некоторых пунктах пропуска нет условий осуществить платеж. Кроме того, это позволит сократить время пересечения границы.