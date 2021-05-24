Больше восьми с половиной тысяч мозырян привились от COVID-19. Сорок процентов из них получили уже два компонента

Кампанию по вакцинации против COVID-19 продолжают во всем мире. Не исключение и Беларусь – от столицы до райцентров. В Мозыре 8570 человек получили первую дозу вакцины, более 3600 прошли полный курс. По оценкам медиков, больше всего на прививку от коронавируса приходит пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. По-прежнему вакцинация продолжается среди медработников, сотрудников социальной и сферы образования.

В ближайшее время медики начнут выезды на предприятия: уже закуплено необходимое для транспортировки вакцины оборудование. Прививать от коронавируса будут, как говорится, без отрыва от производства. Для многих крупных коллективов такой способ удобнее, чем через прививочный кабинет поликлиники. Получить прививку в Мозыре может любой желающий. Достаточно обратиться в поликлинику по месту прописки и оставить заявку. Противопоказаний немного, но о них важно знать: повышенная температура, вирусное недомогание или острая фаза хронических заболеваний. Тогда участие в важнейшей медицинской кампании придется отложить.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец, Вячеслав Приписнов. ТКМ