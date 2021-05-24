Гарнизонный развод в Мозырском РОВД

В Мозырском РОВД прошел гарнизонный развод. Помимо сотрудников отдела в нем приняли участие госавтоинспекторы и сотрудники Департамента охраны.

Гарнизонный развод – это традиционное мероприятие, инструктаж перед тем, как милиционеры заступают на охрану общественного порядка. Сводка преступления, которые произошли за последние сутки, ориентировки на тех, кто в розыске и, в целом, акценты, которые нужно сделать на этом дежурстве. На нынешнем мероприятии помимо сотрудников отдела присутствовали госавтоинспекторы и сотрудники Департамента охраны с четвероногим правоохранителем.

Ежедневно на охрану общественного порядка заступают десятки милиционеров. Патрулирование города осуществляется двумя способами – пешим и автомобильным. Дежурят до самого утра. Наиболее напряженные в плане работы – это пятница и выходные дни. Распитие спиртных напитков, драки, хулиганства – наиболее распространенные правонарушения. Есть факты грабежей, задержания нетрезвых водителей, причинения тяжких телесных повреждений. Как правило, эти преступления раскрываются по горячим следам. К примеру, ранее в магазине по улице Социалистическая сотрудники ППС задержали нетрезвого мужчину, который дважды ударил по голове бутылкой неизвестную ему женщину, так же в кратчайшие сроки установили личность жителя Минской области. Мужчина выместил свою злость на чужом авто, отбив у машины зеркало заднего вида.