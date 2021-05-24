Три базовые за не включённые фары. Госавтоинспекторы напоминают о начале профилактического мероприятия «Внимание – дети»

Госавтоинспекция с 25 мая начинает проведение традиционного перед школьными каникулами мероприятия «Внимание – дети!». Это значит, что все водители в светлое время суток должны двигаться с включенным светом фар или дневных ходовых огней.

Кроме того, инспекторы проведут рейды, во время которых будут проверять безопасность перевозки детей в автомобилях, соблюдение водителями скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов. Штрафовать за не включенный свет фар будут по новому административному кодексу, который заработал с 1 марта. Сумма взыскания поднялась с 2 до 3 базовых, то есть штраф за невключенные фары составит 87 рублей. Мероприятие «Внимание – дети» продлится по 5 июня.