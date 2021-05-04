Предкастинг на белорусский X-Factor в Мозыре

Больше пятидесяти вокалистов из разных городов приехали в Мозырь, чтобы принять участие в живом прослушивании телепроекта X-Factor. С будущими звездами самого известного мирового певческого шоу познакомилась и наша съемочная группа.

24-летняя Карина Михальченко на отбор белорусского аналога шоу X-Factor приехала из Светлогорска. Наша съемочная группа застала девушку за несколько минут до выхода к жюри. Молодая исполнительница, безусловно, волновалась, но успела поделиться эмоциями.

Культовая музыкальная франшиза – шоу X-Factor – пришла в нашу страну в минувшем году, но эпидемиологическая ситуация поставила прослушивания на паузу. В апреле творческая команда Белтелерадиокомпании возобновила отбор. И в конце месяца пожаловала в Мозырь. Судьи за день прослушали больше полусотни выступлений.

Средний портрет участника предкастинга на Полесье составить сложно: молодые ребята и девушки, мужчины и женщины, школьники и пенсионеры, солисты и ансамбли. Из Мозыря, Калинковичей, Светлогорска, местных агрогородков и поселков городского типа. Выпускники музыкальных школ и самоучки. Объединенные одной целью – громко и ярко заявить о себе!

По условиям предкастинга, каждый пел акапелла, то есть без музыкального сопровождения. Кому-то, как Юле, давали несколько шансов показать себя, кого-то провожали сразу. Победителю «Голоса Мозыря-2019» Никите Лисейчикову повезло втройне: он достойно выступил, сумел за несколько минут раскрыться и получил несколько ценных рекомендаций от жюри. Жюрили предкастинг в Мозыре белорусские исполнители Евгений Корчич и Александра Гайдук и исполнительный продюсер Белтелерадиокомпании Алена Гамзунова. Чтобы узнать результаты, и участникам, и их близким придется набраться терпения. Имена тех, кто пройдет в следующий этап, назовут только после того, как пройдут отборы по всей стране.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ