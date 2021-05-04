Еще повоюем! Съемочная группа «Телеканала «Мозырь» побывала в гостях у 96-тилетнего ветерана Николая Ивановича Корчакова

Приближается один из самых значимых праздников в истории страны – День Победы. Его главных героев, ветеранов, с каждым годом становится меньше. И тем ценнее становятся их воспоминания. Съемочная группа «Телеканала «Мозырь» побывала в гостях у Николая Ивановича Корчакова. История ЕГО войны – в следующем сюжете.

Народ сделал все, что мог для Победы – эта надпись на доске с медалями, которая занимает центральное место в комнате Николая Корчакова. Среди наград – «Орден Великой отечественной» и медаль «За отвагу». Судьба уготовила для Николая Ивановича тяжелое испытание. Испытание войной. В 1941 он только закончил школу. Воскресенье 22 июня, самое начало войны, запомнил на всю жизнь. Огонь войны полыхнул так стремительно, что не было возможности для размышлений. Отца и старшего брата Николая Ивановича демобилизовали на фронт. Участью матери и младшего брата стал концлагерь. Сам Николай в 17 лет примкнул к партизанам. Вспоминает, тогда каждый мальчишка был готов умереть за Родину. Партизаны доставляли немало хлопот врагу. Сами же испытывали бесконечные лишения. Погибнуть можно было в любой момент. Фашисты делали все, чтобы уничтожить партизан. Жизнь не раз висела на волоске.

Повоевать Николаю Ивановичу пришлось недолго. Весной 43-го получил серьезное ранение в руку. После ранения парня «списали» в тыл. Там тоже нужны были рабочие руки. После этого судьба забросила в Казахстан, где Николай Иванович и встретил долгожданную Победу. Сегодня Николаю Ивановичу 96. Здоровье, шутит, соизмеримо с возрастом. И сдаваться Николай Корчаков не собирается. Говорит, еще повоюем!

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ