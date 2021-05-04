Покорители Олимпа. Мозырские лицеисты получили заслуженные награды

В Мозырском областном лицее чествовали победителей олимпиад, конкурсов и турниров различного уровня. Праздник прошел торжественно, как всегда креативно и традиционно душевно.

Весна – это время пробуждения природы. Для Мозырского областного лицея – это еще время подведения итогов и сбора урожая наград. Традиционное чествование победителей предметных олимпиад, конкурсов и турниров собрало всю лицейскую семью. Дети, родители, учителя… Поздравить тех, кто в этом году добрался до олимпа – это уже сложившаяся традиция. Ведь каждый труд должен быть вознаграждён, тем более, если этот труд приносит высокие результаты. Бессонные ночи, дни напролет, проведенные над учебниками… Все это позади. Впереди – еще немало работы. А сегодня умницы и умники лицея пожинали лавры своих трудов, а их головы украсили золотые венки. Среди тех, кто выходил к олимпу — победители всех этапов республиканской олимпиады по учебным предметам, победители международных олимпиад, различных турниров, конференций, интернет-олимпиад, конкурсов. Рядом всегда были педагоги. Поэтому почести воздавали и учителям, которые сумели зажечь искорку любви к своему предмету и были вместе, действительно, до победы.

Не забыли и о родителях. Ведь именно их поддержка всегда дает уверенность в завтрашнем дне, а их любовь окрыляет. Родителям победителей вручили статуэтки славы.

В лицее заканчивается еще один учебный год. В копилке снова десятки наград, как подтверждения качества работы и вложенных сил.

Лидия Потар, Вячеслв Пересыпкин, ТКМ