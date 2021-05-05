Накануне Радуницы в выходные действует льготный пропускной режим посещения кладбищ, расположенных в приграничной полосе

В преддверии Радуницы, дня поминовения усопших, который в этом году отмечается 11 мая, белорусские пограничники временно упростили процедуру выдачи пропусков иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь. Для удобства заявление, поданное на оформление пропуска в пограничную зону или полосу для посещения мест захоронения, будет рассматриваться в день обращения, а не в течение установленных 5 рабочих дней. Такое упрощение осуществления указанной административной процедуры будет действовать до 11 мая включительно. Дополнительную информацию о порядке посещения пограничной зоны и пограничной полосы можно получить на интернет-портале Госпогранкомитета в разделе «Пограничная зона, полоса», а также обратившись в Мозырский пограничный отряд по телефонам: 8 (0236) 21-79-58; 8 (0236) 21-79-04.