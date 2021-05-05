К летнему сезону заботливые родители готовятся заранее! В ДК НПЗ объявлен набор на смены творческого лагеря «Территория детства»

Как в летние каникулы организовать веселый и полезный досуг ребенку? Над этим вопросом уже сегодня ломают голову многие родители. А Дворец культуры нефтепереработчиков готов предложить свое решение: начался набор в творческий лагерь «Территория детства». Уже шестой год подряд здесь соберутся мальчишки и девчонки из разных белорусских городов. Во время летних каникул у них есть возможность ежедневно посещать занятие у лучших педагогов по танцу, актерскому мастерству, вокалу. В расписании каждой смены – много физических и творческих активностей. Все – в режиме офлайн. И все – под руководством настоящих профессионалов своего дела. Скрапбуккинг и пробы в телешоу, хореография и рисование. Летние каникулы – гарантированное время беззаботного веселья. А в «Территории детства» его проводят интересно и с пользой. Организаторы серьезно относятся к вопросу питания детей и к соблюдению противопандемийных мероприятий. Еще с прошлого года обязательной для воспитанников стала процедура дезинфекции рук, а для воспитателей – соблюдение масочного режима. Если вы хотите, чтобы лето вашего ребенка было наполнено яркими моментами, добро пожаловать в «Территорию детства». Запись в группы с 3 мая на вахте Дворца культуры.