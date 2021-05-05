К 76 — летию Победы в Великой Отечественной войне, нотариусы Гомельской области подготовили свой подарок – это бесплатная консультация

7 мая в течение рабочего дня жители Гомельской области могут бесплатно получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. Это и нюансы оформления наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом. Правовую помощь возможно получить как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеров).

Информация об адресах, телефонах и графиках работы всех нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса». По телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, указанным на сайте, возможно заранее согласовать с нотариусом формат общения в день проведения акции.