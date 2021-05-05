Все, чем живет Мозырщина. Газета «Жыцце Палесся» отмечает 100-летний юбилей

В мае этого года главное печатное издание Мозырского района – газета «Жыцце Палесся» отмечает 100-летний юбилей. Главные новости из сфер экономики, промышленности, строительства, культуры, образования, спорта. Оперативные репортажи и рассказы о горожанах. Все, чем живет Мозырщина.

В государственном архиве самые ранние выпуски главной мозырской газеты датируются 1944 годом. Здесь передовицы с фронта, новость об освобождении Минска, рассказы, чем живет тыл. Однако история печатного издания началась гораздо раньше. Мозырская общественно-политическая газета начала издаваться в мае 1921 года. «Пролетарское слово», «Чырвонае Палессе», «Калгаснік Мазыршчыны», «Калгаснік», «Бальшавік Палесся», «Зара», «Камунист Палесся» и современное название «Жыцце Палесся». В разные времена газета называлась по разному, однако задача всегда была одна – рассказать, чем живет район. 100 летний юбилей – это повод вспомнить историю, подвести итоги и, конечно, строить планы на будущее. Кстати, к юбилею приурочили создание тематического музея. Из 100 –летней истории 30 лет газету возглавляет Отличник печати Республики Беларусь, Член Союза журналистов, лауреат премии «Золотое перо» Лариса Петровна Черная. Журналист – это и профессия, и образ жизни. На данный момент редакция – это 20 профессионалов, 7 из них журналисты. Ольга Ардышева действительно увлечена тем, что занимается, а занимается тем, что освещает сферу экономики. Промышленность, бизнес. Из-под пера, точнее, клавиатуры выходят аналитические статьи, которые не раз были отмечены дипломами и наградами. Коллега Ольги Дмитрий Кулик в газету пришел из педагогики. Работает уже 11 лет. Учительский опыт стал хорошим фундаментом в профессиональной трансформации. Кстати, буквально за пару дней до юбилея коллектив «Жыцця Палесся» узнал приятную новость – редакция в числе победителей 17 по счету Национального конкурса «Золотая Литера», а Дмитрий Кулик назван лучшим репортером районного печатного издания.

Технические редакторы отвечают за внешний вид газеты, вот и накануне 100-летнего юбилея издание сменило верстку согласно всем современным требованиям. Фирменный цвет остался прежним – голубой.

Печатным СМИ не раз пророчили то, что они канут в лету. Времена меняются, но и в современном мире информационных технологий нашлось место печатному слову.

Свой сайт у газеты «Жыцце Палесся» появился в 2009 году. С тех редакция все больше завоевывает интернетпросторы, выходит в соцсети и находит отклик. Более 65 тысяч посещений в месяц. В плане оперативности размещения новостей виртуальное слово выигрывает у печатного. Поэтому в ближайших задумках – стать главным городским пабликлом, но нисколько в плане тематического содержания и новостной насыщенности не ущемлять тех, кто любит вживую листать страницы газеты и вдыхать приятный запах свежей типографской краски.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ