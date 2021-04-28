Выездной День охраны труда. За 4 месяца этого года в районе зафиксировано 5 случаев производственного травматизма

Эффективность в квадрате. С производственным травматизмом на Мозырщине борются не только на каждом отдельно взятом заводе или фабрике, но и сообща, во время выездных семинаров и тренингов. Один из них прошел 28 апреля, что очень символично: ведь в эту дату отмечается Всемирный день охраны труда. Правда, на первый объект – будущий детсад в переулке Березовый, — участников выездного мероприятия привел совсем не праздничный повод. В феврале здесь произошел несчастный случай с одним из рабочих. Пока в бывшем корпусе педуниверситета ведутся работы по демонтажу старых окон и входных групп, разбирается кровля, которую потом сменит шатровая крыша. Но в центре внимания участников выездного Дня охраны труда – не будущая архитектурная привлекательность объекта, а его не радужное настоящее. Заблокированная входная калитка и отсутствие ограждений, необходимых при проведении работ, — это лишь малая часть нарушений. Одной из причин сложившейся ситуации специалисты называют формальный подход руководителей к выполнению рутинных, но таких важных задач.

За 4 месяца этого года в районе зафиксировано 5 случаев производственного травматизма. И четыре из них – в строительной сфере. Среди типичных выявляемых нарушений – игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушение правил электробезопасности, недостатки при проведении инструктажа, стажировки и проверки знаний работников. За нарушение требований по охране труда в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность. Но больше всего за формализм расплачиваются семьи пострадавших, когда чей-то папа, сын, муж приезжает домой с работы в инвалидном кресел. А то и вовсе не возвращается.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ