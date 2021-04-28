По инициативе Белорусского союза женщин, помощи лесхоза и волонтеров ОАО «Мозырьсоль» были высажены три десятка саженцев хвойных деревьев на месте самосожжения мирных жителей в годы войны

В Мозыре есть много памятников в честь Великой Отечественной войны. У каждого из них – своя трагическая история. Одна из них – история самосожжения евреев, которые, чтобы не сдаться фашистам, предпочли смерть. Благодаря инициативе районной организации «Белорусский союз женщин», помощи лесхоза и волонтеров ОАО «Мозырьсоль» на этом месте были высажены три десятка саженцев хвойных деревьев.

До 31 августа 1941 года на этом месте находился большой дом, в котором жили несколько еврейских семей. Мозырь в оккупации уже больше недели. Фашисты лютуют. Зная, что им уготовано, некоторые евреи предпочитают смерть. Жребий – облить дом керосином и поджечь – выпал 19-летней девушке. Люди горели с молитвенниками в руках и верой в душе. Официально погибших – 22 человека. Не исключено, что тех, кто сделал такой выбор, было гораздо больше. Больше на этом месте никогда не строили дома. Сейчас здесь памятник. По инициативе активисток «Белорусского союза женщин», территорию вокруг него решили озеленить. «Мозырьсоль» всегда за любые инициативы, если они приносят пользу. Сохранить память о Великой Отечественной войне – это долг каждого.

В результате совместной акции на этом трагическом месте были высажены 30 саженцев хвойных деревьев. Активисты Белорусского Союза женщин уже разработали новую акцию – полномасштабные экскурсии по военным памятникам Мозыря.

2 часа пешей экскурсии, более 10 объектов, многие из них уникальны и малоизвестны. Предварительно, мероприятие запланировано на май. Дополнительная информация будет размещена в соцсетях. В экскурсии смогут принять участие все желающие.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ