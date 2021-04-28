«35 лет спустя». Масштабная диалоговая площадка в Мозырском педагогическом университете

Программа регионального молодежного форума, посвященного 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, рассчитана на два дня. В первый были запланированы мероприятия по наведению порядка на берегу Припяти и масштабная диалоговая площадка под названием «35 лет спустя».

В Мозырском педагогическом университете собрались представители высших и средних учебных заведений, колледжей из Наравлянского, Лельчицкого, Ельского и, конечно, Мозырского районов. Здесь состоялась диалоговая площадка регионального молодежного форума, посвященного 35-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Ее назвали «35 лет спустя». Кроме экологического воспитания, цель диалоговой площадки – еще раз вспомнить события 1986 года, чтобы хорошенько усвоить уроки истории. И отдать дань почтения тем людям, которые принесли себя в жертву ради того, чтобы остановить распространение смертоносного излучения. На встречу пригласили непосредственных участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Люди мирных профессий в 1986 году ценой здоровья выполняли поставленные задачи. Николай Балобан работал на автобазе. Ему пришлось вывозить людей из потерпевших районов. Мероприятия, приуроченные к годовщине аварии на ЧАЭС, проводятся в Мозырском педуниверситете уже второй раз. Впервые подобный форум собрали пять лет назад. Продлятся мероприятия два дня. Сегодня в университете запланированы конкурс проектов, художественная выставка, будут работать интерактивные площадки. Лучшие работы будут награждены.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ