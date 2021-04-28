Внимание, стрельбы! Информация Мозырского погранотряда

Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут проводиться боевые стрельбы: с 3по 7, 13, 20, 27 мая 2021 г. с 09.00 до 17.00 на стрельбище «Прудок» (район населенных пунктов: Прудок, Слобода, Костюковичи); с 3по 7, с 12 по 15, с 17по 21 мая 2021 г. с 09.00 до 20.00 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов). В целях избежание несчастных случаев, просим Вас не приближаться к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.