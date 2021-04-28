Уборка городского пляжа прошла в рамках регионального молодежного форума «Молодежь — возрождению, развитию, будущему!»

На базе Мозырского педагогического университета проходит региональный молодежный форум «Молодежь — возрождению, развитию, будущему!». В рамках форума запланировано проведение диалоговых площадок и других мероприятий, приуроченных к 35-ой годовщине Чернобыльской трагедии. Одно из мероприятий экологической направленности – уборка городского пляжа.

Городской пляж – это излюбленное место летнего отдыха, но, к сожалению, после этого иногда, да что таить, даже часто, остается мусор. Вот такой человеческий фактор. Пластик, стекло, бумага, полиэтилен, окурки. В рамках форума, который проходит в педуниверситете и, посвящен 35-ой годовщине Чернобыльской трагедии, волонтеры решили убрать левый от моста берег Припяти.

На базе университета есть центр под названием «Твори добро». Он объединяет студентов различных курсов и факультетов, тех, кто не хочет оставаться в стороне от различного рода инициатив – инициативы касаются всех сфер, главное – приносить пользу.

Полезное совместить с приятным. После уборки мусора, можно и на турнике поупражняться, так сказать, физразрядка.

На подмогу студентам – школьники. Волонтерский отряд из 5 школы всегда за – если дело касается принести кому-нибудь или чему-нибудь пользу. После генеральной уборки городской пляж готов к купальному сезону- 2021. А насколько времени этой чистоты хватит, зависит от тех, кто будет здесь отдыхать.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ