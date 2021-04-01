Весенний праздник на центральной городской площади. Три дня — по 3 апреля, — здесь открыта выставка «Все для дома и дачи».

Выставка «Всё для дома и дачи» — это уже практически бренд, который среди мозырян и гостей города в дополнительном представлении не нуждается. Организаторы всегда радуют широким ассортиментом, а производители – качеством и разнообразием товаров.

В этот раз ярмарка совпала со стартом весенне-полевых работ. Неудивительно, что треть ярмарочных площадей занимают тематические товары: спросом пользуется продукция «Мозырьстройматериалов», важные мелочи для дома и дачи, и, конечно, саженцы. Под традиционный весенний товар выделена отдельная площадка. Посадочные материалы выращены в отечественных питомниках в разных уголках Беларуси. Их представители гарантируют богатый и вкусный урожай персиков и абрикосов, яблонь и груш, клубники и малины и других фруктов и ягод. Есть также цветочный посадочный материал и растения, которые станут красивым акцентом в ландшафтном дизайне.

В ассортименте – пледы и скатерти, комплекты для мягкой мебели, шторы, тюль, женская и мужская одежда, аксессуары и сумки. Есть обувь и товары для любителей бани. Отличительная особенность ярмарочного предложения – доступная цена. Добавьте качество, натуральные материалы и модели, выполненные с учетом последних модных тенденций, и поводов съездить на площадь Ленина становится всё больше.

И на десерт – разнообразные восточные сладости, орехи и сухофрукты. Гурманов порадует выбор российских консервов из рыбы и морепродуктов: сочные тунец и скумбрия для салатов, плотные шпроты для тех самых бутербродов, любимые с детства салака и килька в томате. Здесь же – икра черная, красная, как из традиционного лосося, так и более редкое предложение – например, из палтуса. Любители готовить на ярмарку обязательно приедут за ароматными приправами. Кто-то выберет натуральный мед и чай. Большую очередь точно соберет торговая площадка с мясными деликатесами – нежное сало с прослойкой и вяленые колбасы.

Выставка «Все для дома и дачи на открытой площадке возле Городского Дворца культуры будет работать по 3 апреля. Торопитесь за покупками!