Апрельские премьеры в Мозыре.

Середина весны порадует горожан, которые соскучились по ярким культурным мероприятиям. Если вы давно планировали, но все откладывали поход в театр или на концерт, обратите внимание на апрельские афиши. В середине весны Мозырь посетят сразу две российские звезды. На сцене Городского Дворца культуры 14 апреля пройдет «Смешной концерт» Святослава Ещенко. Счастливчики, которые смогут посетить сольный юмористический проект, увидят много новых персонажей. В программе – веселые истории, свежие анекдоты без интернет-вирусов, пародии на звёзд эстрады и частушки. Начало концерта в 19.00. А 21 апреля на сцене Мозырского драмтеатра имени Мележа убойную комедию «Что творят мужчины» представит звезда российского театра и кино Сергей Астахов. В центре сюжета — удивительный, загадочный и волшебный мир театра. Кто хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и не увидеть его своими глазами с другой стороны. Как рождаются спектакли? Как репетируют актёры? О чем они в тайне мечтают и чего хотят? Обо всем расскажут герои искрометной постановки. Режиссерское описание обещает яркие актерские превращения, много тонкого юмора и иронии. Начало спектакля в 19.00. Билеты на оба мероприятия уже есть в продаже.