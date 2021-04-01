Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович посетили Мозырский НПЗ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович прибыли на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, чтобы своими глазами увидеть, как реализуется самый масштабный в истории предприятия инвестиционный проект – строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Здесь его называют заводом в заводе. Комплекс включает в себя три установки: сама установка гидрокрекинга, установка производства водорода и установка производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 450 миллионов долларов США. Реализация сегодня находится на завершающей стадии. Уже профинансировано 94,4 %. Полностью поставлено технологическое оборудование, смонтировать осталось всего 4 единицы. На основных установках гидрокрекинга строительно-монтажные работы выполнены на 87-100%, объекты общезаводского хозяйства готовы на все 100%.

Гости побывали в операторной комплекса гидрокрекинга. Генеральный директор предприятия Виталий Павлов подробно рассказал об особенностях комплекса, а так же о том, что уже сделано.

Работает установка производства водорода, 30 января получен первый водород. Пусконаладка выполняется и на установке производства серы. Строительно-монтажные работы выполнены на 99,5%. Ввод установки планируется совместно с комбинированной установкой гидрокрекинга. Непосредственно на комбинированной установке гидрокрекинга строительно-монтажные работы выполнены на 89%. Объем выполненных работ впечатляет. С начала строительства на установке заварено почти 300 тысяч стыков, смонтировано 567 единиц оборудования, проложено полторы тысячи метров кабеля. Параллельно ведутся пусконаладочные работы. На стройплощадке объекта гости смогли своими глазами увидеть масштабность проекта.

Роман Головченко назвал Мозырский НПЗ своеобразным конструктором. Десятки установок соединяются во едино, продолжая и дополняя друг друга. Комплекс гидрокрекинга – самый масштабный за всю историю предприятия. Его отличает нетиповой проект, а также сверхжесткие требования к безопасности на всех этапах реализации.

На состоявшемся совещании рассмотрели выполнение графика строительства комплекса, а также вопросы финансово-хозяйственной деятельности. Завод на сегодняшний день работает стабильно с оптимальной загрузкой.

К лету строительно-монтажные работы на комплексе гидрокрекинга должны быть закончены, начнется пусконаладка. С вводом в эксплуатацию комплекса глубина переработки нефти повысится до 90%, увеличится выпуск дизельного топлива и гидроом чищенного вакуумного газойля. Снизится производство котельного топлива – мазута, а его качество будет соответствовать новейшим европейским стандартам. Мозырский НПЗ выйдет на качественно новый уровень работы.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ