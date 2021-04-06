Вчера на бульваре Страконицкий загорелся автомобиль «Рено»

5 апреля вечером в популярных пабликах города Мозыря появилось видео. На нем видно, горит автомобиль, а растерянный водитель с помощью сподручных средств пытается потушить возгорание. На месте ЧП собралось немало зрителей, которые с интересом наблюдали за развитием событий, кто-то пытался запечатлеть чрезвычайный момент на камеру мобильного телефона. Спустя несколько минут в руках водителя все-таки появляется огнетушитель. С помощью него удалось сбить пламя, но финальную точку в этой истории поставили профессиональные спасатели.