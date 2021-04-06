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Рубрика: Новости

Вчера на бульваре Страконицкий загорелся автомобиль «Рено»

6 апреля 2021, 18:35

5 апреля вечером в популярных пабликах города Мозыря появилось видео. На нем видно, горит автомобиль, а растерянный водитель с помощью сподручных средств пытается потушить возгорание. На месте ЧП собралось немало зрителей, которые с интересом наблюдали за развитием событий, кто-то пытался запечатлеть чрезвычайный момент на камеру мобильного телефона. Спустя несколько минут в руках водителя все-таки появляется огнетушитель. С помощью него удалось сбить пламя, но финальную точку в этой истории поставили профессиональные спасатели.

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