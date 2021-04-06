42-летняя мозырянка набрала обманным путем в рассрочку в салоне 54 гаджета – и обменяла их на «быстрые деньги»

42-летняя жительница Мозыря набрала обманным путем в рассрочку в салоне 54 гаджета — и обменяла их на «быстрые деньги». Рассказываем, что было дальше.

Задолженность перед банком по кредиту 42-летняя мозырянка решила погасить не совсем обычным способом. В народе о таком говорят, «из огня да в полымя». Женщина обратилась за микрозаймом. Правда, деньги под проценты в организации ей не дали. Зато предложили другой вариант.

Паспортные данные у соседей мозырянка собирала, как контролер госорганизации. Люди знали ее и не удивились, когда она просила якобы перезаключать договоры на услуги. Точку в конвейере кредитов и продаж гаджетов за полцены прервал муж женщины. Ему отказали в займе, сославшись на «плохую кредитную историю». Тогда мужчина обратился в милицию.

В отношении мозырянки и менеджеров салона связи возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Пока известно о 54 кредитных договорах, оформленных на 17 человек, — и ущербе на 157 тысяч рублей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ