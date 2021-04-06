Мозырские госавтоинспекторы присоединились к республиканской профилактической акции «БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!»

«Берегите детей»! С таким призывам госавтоинспекторы обращаются к тем водителям, которые перевозят несовершеннолетних пассажиров. В рамках республиканской акции сотрудники ГАИ занимаются в первую очередь – профилактикой, стараются объяснить родителям, что использование удерживающих устройств, автокресел – это жизненно важное требование.

У Екатерины Альшевской двое детей. Арифметика проста: сколько детей, столько и автокресел в машине, уверена молодая мама.

Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом напряженная. В связи с этим Госавтоинспекция Беларуси инициировала проведение тематической республиканской акции. Сотрудники ГАИ проведут не только разъяснительную работу с водителями, также будут организованы встречи в учреждениях образования, трудовых коллективах, во время бесед инспекторы напомнят основные правила дорожной безопасности, в том числе при переходе проезжей части, в очередной раз расскажут о важности использования световозвращающих элементов.

С начала года на территории Гомельской области произошло 3 ДТП с участием несовершеннолетних, 3 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Из числа пострадавших 1 ребенок был пешеходом и 2 — пассажирами.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ