Хорошего менеджера необходимо вырастить. На Мозырском НПЗ прошел обучающий семинар для руководителей

Успех предприятия во многом зависит от личности руководителя, его способностей управлять сотрудниками и принимать правильные решения. Хорошего менеджера необходимо вырастить. На Мозырском НПЗ управленцев тщательно подбирают и постоянно обучают. На очередном семинаре для руководителей побывала наша съемочная группа.

Семинар или бизнес-тренинг по профессиональному управлению командой на этот раз собрал воедино не только опытных менеджеров, десятки лет возглавляющих коллективы, но и молодых руководителей цехов и структурных подразделений завода. Один из залов Дворца культуры превратился в учебный класс. Урок для руководителей провела бизнес-тренер Виктория Томаш. Конечно, научить любого человека управлять командой сложно. Хорошему руководителю необходимо обладать и рядом личных качеств, и интуицией. Тренинги позволяют подкрепить практику теорией и тем самым повысить уровень профессионализма менеджмента. Настоящий семинар ставил задачу усилить уже опытных управленцев, а также обучить и «снабдить инструментарием» начинающих руководителей. По мнению бизнес-тренера, уровень руководящей команды на нефтеперерабатывающем заводе очень высокий. Тренинг снабжает руководителя набором инструментов, применение которых даёт возможность максимально раскрывать потенциал подчиненных, получая мотивированных и профессиональных сотрудников. А это в дальнейшем положительно влияет на работу всего предприятия.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ