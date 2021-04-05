Успех предприятия во многом зависит от личности руководителя, его способностей управлять сотрудниками и принимать правильные решения. Хорошего менеджера необходимо вырастить. На Мозырском НПЗ управленцев тщательно подбирают и постоянно обучают. На очередном семинаре для руководителей побывала наша съемочная группа.
Семинар или бизнес-тренинг по профессиональному управлению командой на этот раз собрал воедино не только опытных менеджеров, десятки лет возглавляющих коллективы, но и молодых руководителей цехов и структурных подразделений завода. Один из залов Дворца культуры превратился в учебный класс. Урок для руководителей провела бизнес-тренер Виктория Томаш. Конечно, научить любого человека управлять командой сложно. Хорошему руководителю необходимо обладать и рядом личных качеств, и интуицией. Тренинги позволяют подкрепить практику теорией и тем самым повысить уровень профессионализма менеджмента. Настоящий семинар ставил задачу усилить уже опытных управленцев, а также обучить и «снабдить инструментарием» начинающих руководителей. По мнению бизнес-тренера, уровень руководящей команды на нефтеперерабатывающем заводе очень высокий. Тренинг снабжает руководителя набором инструментов, применение которых даёт возможность максимально раскрывать потенциал подчиненных, получая мотивированных и профессиональных сотрудников. А это в дальнейшем положительно влияет на работу всего предприятия.
Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Хорошего менеджера необходимо вырастить. На Мозырском НПЗ прошел обучающий семинар для руководителей
Успех предприятия во многом зависит от личности руководителя, его способностей управлять сотрудниками и принимать правильные решения. Хорошего менеджера необходимо вырастить. На Мозырском НПЗ управленцев тщательно подбирают и постоянно обучают. На очередном семинаре для руководителей побывала наша съемочная группа.