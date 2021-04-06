В Мозырском райисполкоме продолжаются приемы граждан по личным вопросам. Обратите внимание, запись на прием ведется по новым номерам телефонов.

Прием граждан по личным вопросам – эффективная форма взаимодействия руководителей госструктур и населения. Решить проблемный вопрос или озвучить инициативу жители Мозырского района могут во время личного приема руководством райисполкома. В апреле председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко будет принимать 14 и 28 числа. 7 и 21 апреля будет организован прием граждан заместителями председателя Дмитрием Миллером и Феликсом Галюком. Также 7 апреля с населением встретится первый зампред Елена Каленик. А 21-го – председатель районного Совета депутатов Галина Кудина. 28 апреля проблемы и вопросы мозырян готовы выслушать заместитель председателя Василий Климович и управляющий делами райисполкома Александр Чигер. Время приема у всех специалистов – с 8 утра до 13 дня. Обратите внимание, запись на прием ведется по изменившимся номерам телефонов: 30-01-16; 30-01-17.